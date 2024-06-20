Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün iki bölgemizde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar; mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 HAZİRAN 2024

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR

Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KAVURUCU SICAKLAR NE KADAR SÜRECEK?

Kavurucu sıcaklar 3 gün boyunca etkili olmaya devam edecek.Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, yükselen sıcaklıklarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 3 ila 4 derece, İç Anadolu bölgesindeki illerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, Ege bölgesindeki illerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek."

KISA SÜRELİ BAHAR YAĞIŞLARI GÖRÜLECEK

Budak, bazı bölgelerde kısa süreli yağışların etkili olacağını belirterek, "Doğu Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Kars, Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz. Yine Göller yöresinde Uşak ve Denizli'de mevzi sağanak dediğimiz bahar sağanakları göreceğiz" dedi.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 35, Az bulutlu

İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu

İZMİR: 37, Az bulutlu

KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu

BURSA: 35, Parçalı, az bulutlu

EDİRNE: 38, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 34, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 35, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ: 41, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 39, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ADANA: 37, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31, Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY: 33, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA: 38, Parçalı bulutlu,

ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu

KONYA: 35, Az bulutlu

SİVAS: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Az bulutlu

SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 33, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 29, Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 28, Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 39, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 28, Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 44, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



