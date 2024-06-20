Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün iki bölgemizde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar; mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 HAZİRAN 2024
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR
Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KAVURUCU SICAKLAR NE KADAR SÜRECEK?
Kavurucu sıcaklar 3 gün boyunca etkili olmaya devam edecek.Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, yükselen sıcaklıklarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 3 ila 4 derece, İç Anadolu bölgesindeki illerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, Ege bölgesindeki illerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek."
KISA SÜRELİ BAHAR YAĞIŞLARI GÖRÜLECEK
Budak, bazı bölgelerde kısa süreli yağışların etkili olacağını belirterek, "Doğu Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Kars, Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz. Yine Göller yöresinde Uşak ve Denizli'de mevzi sağanak dediğimiz bahar sağanakları göreceğiz" dedi.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 35, Az bulutlu
İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu
İZMİR: 37, Az bulutlu
KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu
BURSA: 35, Parçalı, az bulutlu
EDİRNE: 38, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 34, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 35, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ: 41, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 39, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ADANA: 37, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 31, Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY: 33, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA: 38, Parçalı bulutlu,
ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu
KONYA: 35, Az bulutlu
SİVAS: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Az bulutlu
SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 33, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 29, Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 28, Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 39, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 28, Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 44, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu