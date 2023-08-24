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Sıcak hava etkisini sürdürecek! Meteoroloji'den il il hava durumu raporu (24 Ağustos 2023)

Son dönemde iyice artan hava sıcaklığı, bu hafta da yurdu kavurmaya devam edecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Marmara Bölgesinde az bulutlu bir hava var. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor, Edirne dolaylarında 35 dereceyi de aşıyor. İşte 24 Ağustos Perşembe il il hava durumu...

08:23 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (24 AĞUSTOS 2023)

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güney ve doğusunda sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

EDİRNE 22°C, 38°C

Az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu

SAKARYA 21°C, 31°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Kütahya'nın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

BOLU 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık


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