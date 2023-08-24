Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (24 AĞUSTOS 2023)
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güney ve doğusunda sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu
SAKARYA 21°C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Kütahya'nın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık