Meteoroloji uyardı: Üstünüzü sıkı giyinin o da yetmez şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2022 günü Çarşamba günü hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Sivas, Kayseri, Yozgat hava durumu
Tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da Çarşamba günü parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 13°C, en yüksek 18°C olması bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU
21 Eylül Çarşamba günü Ankara'da parçalı bulutlu hava sıcaklığı gün genelinde ise en düşük 12, en yüksek 22 derece civarında olması bekleniyor.
İZMİR HAVA DURUMU
21 Eylül Çarşamba günü İzmir'de en yüksek hava sıcaklığı 24 derece olacak. İzmir'de yağış beklentisi bulunmuyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bursa, Sakarya ve Yalova'nın doğu, Bilecik'in kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 17°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANKIRI 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji hava durumu tahmini raporu il il