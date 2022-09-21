Meteoroloji uyardı: Üstünüzü sıkı giyinin o da yetmez şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın

Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji hava durumu tahminleri il il.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2022 günü Çarşamba günü hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sivas, Kayseri, Yozgat hava durumu

Tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Çarşamba günü parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 13°C, en yüksek 18°C olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

21 Eylül Çarşamba günü Ankara'da parçalı bulutlu hava sıcaklığı gün genelinde ise en düşük 12, en yüksek 22 derece civarında olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

21 Eylül Çarşamba günü İzmir'de en yüksek hava sıcaklığı 24 derece olacak. İzmir'de yağış beklentisi bulunmuyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bursa, Sakarya ve Yalova'nın doğu, Bilecik'in kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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EDİRNE 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

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Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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HATAY 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

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Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

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Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji hava durumu tahmini raporu il il

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