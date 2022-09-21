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TOKİ indirim kampanyası son dakika müjdesi: Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

TOKİ indirim kampanyası 2022 için geri sayım başladı. TOKİ'den ev sahibi olan ve taksitlerini ödemeye devam eden kişilerin için uygulanacak olan TOKİ indirim kampanyasında müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyenlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman? TOKİ indirim kampanyası oranı ne kadar olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak 2022? TOKİ borcunu kapatana yüzde kaç indirim olacak?
TOKİ indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

TOKİ indirim başvurusu ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni bir müjdenin sinyalini verdi. Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var. Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir millet kampanyası!"

TOKİ daha önce yüzde 10 indirim kampanyası yapmıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası başlatmıştı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapmıştı. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılmıştı. Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Eylül ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanmış.

  • TOKİ indiriminden yararlanma şartları
  • İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
  • Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.
  • Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.
  • Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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