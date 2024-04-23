23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında değerlendiriliyor. Bu noktada gözler okullar, kamu ve özel sektöre dönüyor. Araştırılanlar arasında 23 Nisan bankalar açık mı sorusu var. Bankaların çalışma saatleri bu noktada merak kazanıyor. 23 Nisan Salı banka mesai saatleri nasıl olacak? 23 Nisan'da bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale yapılıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...