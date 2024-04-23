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23 Nisan Salı günü kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı gününe denk gelmesi nedeniyle, bugün kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün kargolar açık mı? Bugün kargo dağıtımı yapılacak mı? İşte 23 Nisan ile ilgili kargo firmalarının çalışma şekli...

10:22 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 09:21 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Kargo çalışma saatleri
Kargo çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı araştırmalar gündeme geldi. Kargo bekleyenler de şimdiden arayışa geçti. 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu merak konusu oldu.

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan'da kargo firmaları kapalı olacak. Aynı zamanda salı günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



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#kargolar açık mı
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1 saat önce
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