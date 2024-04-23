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Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 23 Nisan 2024 bankaların çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında değerlendiriliyor. Bu noktada gözler okullar, kamu ve özel sektöre dönüyor. Araştırılanlar arasında 23 Nisan bankalar açık mı sorusu var. Bankaların çalışma saatleri bu noktada merak kazanıyor. 23 Nisan Salı banka mesai saatleri nasıl olacak? 23 Nisan'da bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale yapılıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

09:11 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
23 Nisan
23 Nisan

23 Nisan Salı bayram sebebiyle resmi kurum ve kuruluşlar izin yapıyor. Bu sebeple işi olanlar "Bankalar 23 Nisan'da açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte cevabı...

BANKALAR 23 NİSAN'DA ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

23 NİSAN'DA YAPILAN EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Para transfer işlemleri 24 Nisan Çarşamba günü hesaba geçecek. Ancak FAST işlemi ile resmi tatilde de para gönderebilmek mümkün.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



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