23 Nisan Salı bayram sebebiyle resmi kurum ve kuruluşlar izin yapıyor. Bu sebeple işi olanlar "Bankalar 23 Nisan'da açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte cevabı...
BANKALAR 23 NİSAN'DA ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
23 NİSAN'DA YAPILAN EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Para transfer işlemleri 24 Nisan Çarşamba günü hesaba geçecek. Ancak FAST işlemi ile resmi tatilde de para gönderebilmek mümkün.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı