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Bugün hangi maçlar var? 16 Mart 2023 Perşembe maç programı

Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, çeyrek finale yükseldi. Spor Toto Süper Lig'de ise 26. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. Galatasaray, 26. hafta maçında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 16 Mart 2023 Perşembe bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.

11:15 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı. Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı. Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...

Bugün hangi maçlar var?

  1. 20:45 Fenerbahçe - Sevilla UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport Exxen
  2. 20:45 Freiburg - Juventus UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen
  3. 20:45 Real Betis - Manchester Utd UEFA Avrupa Ligi Son 16 TV 8 Buçuk Exxen
  4. 20:45 Feyenoord - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen
  5. 20:45 Sivasspor - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
  6. 20:45 Djurgarden - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
  7. 20:45 Slovan Bratislava - Basel UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
  8. 23:00 St.Gilloise - Union Berlin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
  9. 23:00 Ferencvaros - B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen
  10. 23:00 Arsenal - Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC SportExxen
  11. 23:00 Real Sociedad - Roma UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen
  12. 23:00 West Ham - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
  13. 23:00 AZ Alkmaar - Lazio UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
  14. 23:00 Nice - Sheriff Tiraspol UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
  15. 23:00 Villarreal - Anderlecht UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen

Süper Lig 26. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma kimin maçı var?

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)


19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.











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#süper lig
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Bugün hangi maçlar var? 16 Mart 2023 Perşembe maç programı
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