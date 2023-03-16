Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı. Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı. Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...

Bugün hangi maçlar var?

20:45 Fenerbahçe - Sevilla UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport Exxen 20:45 Freiburg - Juventus UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen 20:45 Real Betis - Manchester Utd UEFA Avrupa Ligi Son 16 TV 8 Buçuk Exxen 20:45 Feyenoord - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen 20:45 Sivasspor - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen 20:45 Djurgarden - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen 20:45 Slovan Bratislava - Basel UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen 23:00 St.Gilloise - Union Berlin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen 23:00 Ferencvaros - B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen 23:00 Arsenal - Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC SportExxen 23:00 Real Sociedad - Roma UEFA Avrupa Ligi son 16 Exxen 23:00 West Ham - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen 23:00 AZ Alkmaar - Lazio UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen 23:00 Nice - Sheriff Tiraspol UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen 23:00 Villarreal - Anderlecht UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen

Süper Lig 26. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma kimin maçı var?

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)





19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.







































