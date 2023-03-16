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Spor

Başakehir'i yıkan Orban: Benim işim gol atmak

Başakşehir ağlarına 3 dakikada 3 gol atan Gentli futbolcu Gift Orban, "Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim" dedi.

11:13 . 16/03/2023 Perşembe
DHA
Orban, Başakşehir maçındaki topu hatıra olarak aldı.

Orban, Başakşehir maçındaki topu hatıra olarak aldı.

Başakşehir, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Belçika ekibi Gent'e sahasında 4-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. Karşılaşmada 3 dakikada 3 gol atarak Avrupa'da kulüp organizasyonlarının en hızlı hat-trickini yaparak tarihe geçen Nijeryalı Gift Orban basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Kendisi için çok güzel bir akşam olduğunu aktaran Orban, "Bu futbol. Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz. Bu maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bugün önemli bir iş başardık" diye konuştu.


Orban, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasının ise kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.






#UEFA Konferans Ligi
#Gent
#Başakşehir
#Gift Orban
1 saat önce
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Başakehir'i yıkan Orban: Benim işim gol atmak
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