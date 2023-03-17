Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı.Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.

Fenerbahçe-Sevilla maçı

Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına geçildi. Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var?

14:00 Çeyrek Finaller Kura Çekimi UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk UEFA.tv 15:00 Çeyrek Finaller Kura Çekimi UEFA Avrupa Ligi TV 8 Buçuk UEFA.tv 16:00 Çeyrek Finaller Kura Çekimi UEFA Avrupa Konferans Ligi TV 8 Buçuk UEFA.tv 16:00 Qabala - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 16:45 Bani Yas - Al Fujairah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV 19:00 Varazdin - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 19:30 Al Dhafra - Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV 19:30 Al Ain - Al Nasr BAE Arap Körfez Ligi TVNET 20:00 Konyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Altınordu - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT SporBein Sports 2 20:30 Arminia Bielefeld - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV 20:30 Heidenheim - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports 4 Bilyoner TV beIN Sports 20:30 Sassuolo - Spezia İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 20:30 Zilina - Banska Bystrica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 21:30 Yverdon - Schaffhausen İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV 22:00 Volendam - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 22:00 Den Bosch - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 ADO Den Haag - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Helmond - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Jong Ajax - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Jong AZ - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Jong PSV - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Maastricht - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Oss - Heracles Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Zwolle - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV 22:00 Genk U23 - Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV 22:00 Waasland Beveren - Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV 22:15 FC Will - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV 22:30 Monchengladbach - Werder Bremen Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV Tivibu Spor 1 22:30 Palermo - Modena İtalya Serie B Bilyoner TV 22:45 Atalanta - Empoli İtalya Serie A CBC Sport S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 22:45 Cercle Brugge - Genk Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV 23:00 Nottingham Forest - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 23:00 Valladolid - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV 23:00 Lyon - Nantes Fransa Ligue 1 Bilyoner TV Bein Sports 5 23:00 Malaga - Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 23:15 Santa Clara - Rio Ave Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

UEFA Avrupa Ligi 16 turu rövanş sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı. Son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) 1-0 (0-2)

Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) 0-2 (0-1)

Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) 0-1 (1-4)

Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 7-1 (1-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) 3-0 (3-3)

Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) 0-2 (0-2)

Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) 1-1 (2-2)

Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) 0-0 (0-2)

Süper Lig 26. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma kimin maçı var?

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.







































