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Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı. Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı. İspanya La Liga 2 liginde Albacete misafir ettiği Las Palmas’a 1-2 yenildi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Nisan 2023 Salı maç programı haberimizde.

09:32 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bu haberimiz bugünkü maç programına ilişkindir. Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı. Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yendi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi. Peki Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2023 Salı maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? (4 Nisan 2023 Salı maç programı)

  1. 19:00 Napredak - MladostSırbistan Süper LigiBilyoner TV
  2. 19:00 Frankfurt - Union Berlin Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
  3. 20:00 Helsingborg - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV
  4. 20:30 Ankaragücü - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
  5. 21:45 Bournemouth - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  6. 21:45 Leeds United - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  7. 21:45 Leicester City - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
  8. 21:45 Raith - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
  9. 21:45 Bayern Münih - Freiburg Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
  10. 22:00 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  11. 22:00 Athletic Bilbao - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  12. 22:00 Juventus - Inter İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV
  13. 22:00 Al Fayhaa - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  14. 22:00 Al Adalh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet

Süper Lig 27. hafta sonuçları

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4

Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0

HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2

Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

Süper Lig’de 28. haftanın programı

7 Nisan Cuma maç programı

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi maç programı

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.


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