Bugün kimin maçı var?
Bu haberimiz bugünkü maç programına ilişkindir. Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı. Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yendi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi. Peki Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2023 Salı maç programı.
Bugün hangi maçlar var? (4 Nisan 2023 Salı maç programı)
- 19:00 Napredak - MladostSırbistan Süper LigiBilyoner TV
- 19:00 Frankfurt - Union Berlin Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
- 20:00 Helsingborg - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:30 Ankaragücü - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
- 21:45 Bournemouth - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
- 21:45 Leeds United - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 21:45 Leicester City - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
- 21:45 Raith - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
- 21:45 Bayern Münih - Freiburg Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
- 22:00 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Athletic Bilbao - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 22:00 Juventus - Inter İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV
- 22:00 Al Fayhaa - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 22:00 Al Adalh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet
Süper Lig 27. hafta sonuçları
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4
Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0
HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.
Süper Lig’de 28. haftanın programı
7 Nisan Cuma maç programı
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Nisan Pazar hangi maçlar var?
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazartesi maç programı
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.