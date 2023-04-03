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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek. MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları saat kaçta? Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç takvimi.

16:59 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek.

Diğer eşleşmelerde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları saat kaçta?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Türkiye Kupası Çeyrek final maç programı

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

5 Nisan Çarşamba Türkiye Kupası çeyrek final maç programı

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

Türkiye Kupası 6 Nisan Perşembe çeyrek final maçı programı

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası çeyrek final maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.


Bugün hangi maçlar var? 3 Nisan 2023 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var? 3 Nisan 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Fransa Ligue 1'in 29. haftasının kapanış maçında Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup etti. İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Milan, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Milan 4-0 kazandı. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 3 Nisan 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.


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