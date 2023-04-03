Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek.
Diğer eşleşmelerde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları saat kaçta?
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
4 Nisan Türkiye Kupası Çeyrek final maç programı
20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
5 Nisan Çarşamba Türkiye Kupası çeyrek final maç programı
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
Türkiye Kupası 6 Nisan Perşembe çeyrek final maçı programı
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası çeyrek final maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.