25 Aralık Pazar günün maçları

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Peki Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 25 Aralık Pazar maç programı.
Bugün kimin maçı var? (25 Aralık Pazar)
- 11:00 Trabzon Ortahisar Bld. – İzmir BB Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
- 13:30 Adana Demirspor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
- 13:30 Boluspor – Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2
- 13:30 Keçiörengücü – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 14:00 Zira – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 15:45 Al Wahda – Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 15:45 Al Fujairah – Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 16:00 Gaziantep FK – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
- 16:00 Konyaspor – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
- 16:00 Gençlerbirliği – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 18:30 Dubai – Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 18:30 Khorfakkan – Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 19:00 Galatasaray – İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
- 19:00 Samsunspor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2