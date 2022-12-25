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25 Aralık Pazar günün maçları

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 25 Aralık Pazar maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 25 Aralık 2022 maçları
Bugün hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Peki Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 25 Aralık Pazar maç programı.

Bugün kimin maçı var? (25 Aralık Pazar)

  • 11:00 Trabzon Ortahisar Bld. – İzmir BB Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
  • 13:30 Adana Demirspor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
  • 13:30 Boluspor – Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2
  • 13:30 Keçiörengücü – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  • 14:00 Zira – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 15:45 Al Wahda – Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 15:45 Al Fujairah – Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 16:00 Gaziantep FK – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
  • 16:00 Konyaspor – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
  • 16:00 Gençlerbirliği – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  • 18:30 Dubai – Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 18:30 Khorfakkan – Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 Galatasaray – İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
  • 19:00 Samsunspor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

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Yaptığı gazetecilik değil.

​Raporlar ele geçirildi: 250 milyon vaka var.

​Bakan Akar 2022 yılını değerlendirdi.

​'Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız'.

​Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor.

​Hastalıklara aralıklı oruç kalkanı.

​1910 yılının İstanbul'unu yorumladılar.

Şafak vakti baskın.

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​İlim Yayma Vakfı'nın kurucularındandı.

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