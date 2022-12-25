25 Aralık Pazar günün maçları Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 25 Aralık Pazar maç programı.

Abone Ol