Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 18 Ekim 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava koşulları değişiklik göstermektedir. Özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, ve Van'da sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmektedir. Peki Bugün ve yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıkladı: 18 Ekim 2024 hava durumu raporu.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların (40-60 km/sa) eseceği bekleniyor. Bu rüzgarlar bölgedeki hava sıcaklıklarını da etkileyebilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde hafif zirai don olayının görülme riski bulunmaktadır. Bu nedenle tarımla uğraşan vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları önem taşımaktadır.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise olması tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller Yöresinin yükseklerinde zirai don bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C