Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 18 Ekim 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 18 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava koşulları değişiklik göstermektedir. Özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, ve Van'da sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmektedir. Peki Bugün ve yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıkladı: 18 Ekim 2024 hava durumu raporu.
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların (40-60 km/sa) eseceği bekleniyor. Bu rüzgarlar bölgedeki hava sıcaklıklarını da etkileyebilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde hafif zirai don olayının görülme riski bulunmaktadır. Bu nedenle tarımla uğraşan vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları önem taşımaktadır.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise olması tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller Yöresinin yükseklerinde zirai don bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu