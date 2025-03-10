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Bursa BUSKİ su kesintisi sorgulama: İşte su kesintisi yapılacak bölgeler

Bursa BUSKİ su kesintisi sorgulama: İşte su kesintisi yapılacak bölgeler

18:5810/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bursa Nilüfer'de su kesintisi yapılacak
Bursa Nilüfer'de su kesintisi yapılacak

Bursa'da su kesintisi yapılacak yerler belli oldu. BUSKİ su kesintisi sorgulama ile vatandaşlar hangi ilçelerde ve ne zaman suların kesileceğini öğrenebiliyor. BUSKİ'den yapılan son açıklamaya göre, Nilüfer ilçesinde su kesintileri uygulanacak.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ su kesintisi sorgulama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İşte BURSA BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve yapılan resmi açıklamalar.


BURSA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI


BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 11 Mart 2025-18 Mart 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi.


Devam Eden ve Planlanan Su Kesintileri:


Mustafakemalpaşa - Lalaşahin Mahallesi

Tarih: 06/03/2025 - 19/03/2025

Saat: 09:00 - 18:00

Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları nedeniyle içme suyu hatlarında olası arızalar.

Etkilenen Bölgeler: Hacı Emin Sokak, Yağmur Sokak ve civarı.

Mustafakemalpaşa - Yunus Emre Mahallesi


Tarih: 06/03/2025 - 19/03/2025

Saat: 09:00 - 18:00

Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları nedeniyle içme suyu hatlarında olası arızalar.

Etkilenen Bölgeler: Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarı.

Nilüfer - Hasanağa Mahallesi


Tarih: 11/03/2025 - 18/03/2025

Saat: 09:00 - 18:00

Nedeni: İçme suyu hatlarında olası arızalar nedeniyle yapılacak çalışmalar.

Tamamlanan Su Kesintileri:

Nilüfer - Balkan Mahallesi


Tarih: 10/03/2025

Saat: 09:00 - 16:00

Nedeni: İçme suyu hatlarındaki çalışmalar.

Osmangazi - Alemdar Mahallesi (Haluk Sokak)


Tarih: 10/03/2025

Saat: 16:00 - 17:00

Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.

Osmangazi - Alemdar Mahallesi (Yılmaz Sokak)


Tarih: 10/03/2025

Saat: 10:50 - 12:50

Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.

Osmangazi - Başaran Mahallesi


Tarih: 10/03/2025

Saat: 14:50 - 17:00

Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.

Osmangazi - Gökçeören Mahallesi


Tarih: 10/03/2025

Saat: 12:00 - 14:00

Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.

Osmangazi - Yunuseli Mahallesi


Tarih: 10/03/2025

Saat: 14:30 - 15:30

Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.

Yıldırım - Yiğitler Mahallesi


Tarih: 10/03/2025

Saat: 13:00 - 17:00

Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.

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#Su kesintisi sorgulama
#Nilüfer

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