Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ su kesintisi sorgulama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İşte BURSA BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve yapılan resmi açıklamalar.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 11 Mart 2025-18 Mart 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi.