Bursa'da su kesintisi yapılacak yerler belli oldu. BUSKİ su kesintisi sorgulama ile vatandaşlar hangi ilçelerde ve ne zaman suların kesileceğini öğrenebiliyor. BUSKİ'den yapılan son açıklamaya göre, Nilüfer ilçesinde su kesintileri uygulanacak.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ su kesintisi sorgulama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İşte BURSA BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve yapılan resmi açıklamalar.
BURSA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 11 Mart 2025-18 Mart 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi.
Devam Eden ve Planlanan Su Kesintileri:
Mustafakemalpaşa - Lalaşahin Mahallesi
Tarih: 06/03/2025 - 19/03/2025
Saat: 09:00 - 18:00
Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları nedeniyle içme suyu hatlarında olası arızalar.
Etkilenen Bölgeler: Hacı Emin Sokak, Yağmur Sokak ve civarı.
Mustafakemalpaşa - Yunus Emre Mahallesi
Tarih: 06/03/2025 - 19/03/2025
Saat: 09:00 - 18:00
Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları nedeniyle içme suyu hatlarında olası arızalar.
Etkilenen Bölgeler: Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarı.
Nilüfer - Hasanağa Mahallesi
Tarih: 11/03/2025 - 18/03/2025
Saat: 09:00 - 18:00
Nedeni: İçme suyu hatlarında olası arızalar nedeniyle yapılacak çalışmalar.
Tamamlanan Su Kesintileri:
Nilüfer - Balkan Mahallesi
Tarih: 10/03/2025
Saat: 09:00 - 16:00
Nedeni: İçme suyu hatlarındaki çalışmalar.
Osmangazi - Alemdar Mahallesi (Haluk Sokak)
Tarih: 10/03/2025
Saat: 16:00 - 17:00
Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.
Osmangazi - Alemdar Mahallesi (Yılmaz Sokak)
Tarih: 10/03/2025
Saat: 10:50 - 12:50
Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.
Osmangazi - Başaran Mahallesi
Tarih: 10/03/2025
Saat: 14:50 - 17:00
Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.
Osmangazi - Gökçeören Mahallesi
Tarih: 10/03/2025
Saat: 12:00 - 14:00
Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.
Osmangazi - Yunuseli Mahallesi
Tarih: 10/03/2025
Saat: 14:30 - 15:30
Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.
Yıldırım - Yiğitler Mahallesi
Tarih: 10/03/2025
Saat: 13:00 - 17:00
Nedeni: Arıza kaynaklı su kesintisi.