İOKBS
Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözünü bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bursluluk sınavı takvimini ilan etti. İOKBS sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10.00 da başlayacak. Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.