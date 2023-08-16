LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte eğitimlerini yatılı devam etmek isteyen öğrenciler 2023 yatılılık başvuruları hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Yatılılık başvuruları ne zaman? 2023 yatılılık başvuru tarihleri ne zaman? İşte MEB yatılılık başvuru süreci ile ilgili detaylar...

2023 YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte yatılılık başvurusunu 22 - 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yapacak.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecek.

2023 YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 25 Ağustos 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edecekler.

LGS TAKVİMİ 2023







