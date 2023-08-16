|
Özgün

2023 yatılılık başvuruları ne zaman yapılacak? MEB pansiyon başvuruları

MEB yatılılık başvuruları LGS tercih döneminin sona ermesinin ardından merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmenin sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından eğitimlerine yatılı olarak devam edecek öğrenciler pansiyonlu okulların başvuru sürecini araştırıyor. Peki, yatılılık başvuruları ne zaman? 2023 yatılılık başvuru tarihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

10:41 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yatılılık başvurusu

Yatılılık başvurusu

LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte eğitimlerini yatılı devam etmek isteyen öğrenciler 2023 yatılılık başvuruları hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Yatılılık başvuruları ne zaman? 2023 yatılılık başvuru tarihleri ne zaman? İşte MEB yatılılık başvuru süreci ile ilgili detaylar...

2023 YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte yatılılık başvurusunu 22 - 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yapacak.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecek.

2023 YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 25 Ağustos 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edecekler.

LGS TAKVİMİ 2023



#yatılılık başvurusu
#yatılılık 2023
#meb
#meb pansiyon başvurusu
#lise yatılılık başvurusu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor! Liselerde sınıf tekrarı geri gelecek mi?