Bursluluk sınavı soru ve cevapları sorgulama MEB 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav testleri 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da gerçekleştirildi. İOKBS bursluluk sınavı sonrasında soru ve cevapları merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav sorularını yayınladı. Peki, MEB bursluluk sınavı 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav soruları nasıl sorgulanır?

Haber Merkezi 08 Eylül 2021, 20:53 Son Güncelleme: 08 Eylül 2021, 21:13 Yeni Şafak