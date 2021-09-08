Bursluluk sınavı soru ve cevapları sorgulama MEB 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav testleri

5 Eylül’de gerçekleşen 2021 İOKBS sınavında binlerce öğrenci başarılı olabilmek için ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından da bu öğrenciler, burslarını almaya başlayacak.
İOKBS 2021 SORU VE CEVAP ANAHTARLARI
İOKBS sınavı soru ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinde yayınlandı.
5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız
5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız
6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız
6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız
7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız
7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.