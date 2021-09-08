Özgün Bursluluk sınavı soru ve cevapları sorgulama MEB 5,6,7,8,9,10,11 sınıf İOKBS sınav testleri
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Bursluluk sınavı soru ve cevapları sorgulama MEB 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav testleri

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da gerçekleştirildi. İOKBS bursluluk sınavı sonrasında soru ve cevapları merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav sorularını yayınladı. Peki, MEB bursluluk sınavı 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav soruları nasıl sorgulanır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursluluk sınavı soru ve cevapları sorgulama MEB 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. sınıf İOKBS sınav testleri
iokbs

5 Eylül’de gerçekleşen 2021 İOKBS sınavında binlerce öğrenci başarılı olabilmek için ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından da bu öğrenciler, burslarını almaya başlayacak.

İOKBS 2021 SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

İOKBS sınavı soru ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinde yayınlandı.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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