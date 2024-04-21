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MEB 2024 İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı:

2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor. Sınava katılan öğrenciler İOKBS soruları ve cevaplarına yoğunlaştı. İşte MEB 2024 İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı:

14:12 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bursluluk sınav soru ve cevapları
Bursluluk sınav soru ve cevapları

İOKBS, açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, maddi durumu yetersiz olan ve başarılı olan öğrencilere devlet tarafından burs imkanı sunmak amacıyla yapılmaktadır. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan Pazar günü yapıldı. Bursluluk sınavına katılım sağlayan öğrenciler bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarına odaklandı. Bursluluk sınavı 2024 soruları için gözler MEB'de... Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İOKBS BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi üzerinden yayımlanacak. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 kılavuzuna göre, İOKBS bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs günü açıklanacak.


İOKBS burs puanı: 5, 6, 7,8, 9, 10, ve 11. sınıf bursluluk sınavı başarı puanı kaç?

Bursluluk sınavı başarı puanı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10, ve 11'inci sınıfların katılımıyla bugün günü gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere aylık olarak burs ödemesi yapılır ve bu ödemeler her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış gösterir. Peki bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne kadar para alır? İşte 5, 6, 7,8, 9, 10, ve 11. sınıf bursluluk sınavı başarı puanı.


#Bursluluk sınavı
#Bursluluk sınavı soruları
#iokbs
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MEB 2024 İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı: