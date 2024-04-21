İOKBS, açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, maddi durumu yetersiz olan ve başarılı olan öğrencilere devlet tarafından burs imkanı sunmak amacıyla yapılmaktadır. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan Pazar günü yapıldı. Bursluluk sınavına katılım sağlayan öğrenciler bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarına odaklandı. Bursluluk sınavı 2024 soruları için gözler MEB'de... Peki, İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?