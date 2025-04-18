BUZAĞI DESTEĞİ 1. DÖNEM ÖDEME TAKVİMİ: Çiftçilere buzağı destekleri ne zaman, hangi tarihte verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik sağlanan buzağı desteği ödemelerinde geri sayım başladı. 2024 yılına ait 1. Dönem buzağı destek başvurularının tamamlanmasının ardından, 2. Dönem başvuruları ise 7 Nisan 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. Her yıl iki taksit halinde yapılan destek ödemelerinde, buzağı başına 1.000 TL temel destek veriliyor. Başvurular bireysel olarak il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılırken, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular için ise ilgili birlik veya kooperatif aracılığıyla işlemler yürütülüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılığı destekleme amacıyla verdiği buzağı desteği ödemeleri, çiftçilerin gündemindeki yerini koruyor. 2024 yılı 1. Dönem buzağı desteği başvurularını tamamlayan yetiştiriciler, şimdi gözlerini ödeme tarihine çevirmiş durumda. Bakanlık açıklamalarına göre; 1. Dönem buzağı desteği ödemelerinin Nisan ayı sonu itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı şekilde yapılacak. Destek ödemelerinde temel destek miktarı 1.000 TL olarak uygulanırken, hastalıktan ari işletmeler hariç olmak üzere en fazla 500 başla sınırlı ilave destekler de ödemeye dahil edilecek.
2024 YILI 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2024 yılı 2. dönem Büyükbaş (Buzağı/Malak) ve Küçükbaş (Kuzu/Oğlak) Hayvancılık Destekleme başvuruları 7 Nisan'da başladı, son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günü olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Buzağı/Malak Başvuruları İçin:
Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.
Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır.
Kuzu/Oğlak Başvuruları İçin:
Başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde ise bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.
Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştiricilerimiz, 2. dönem de başvuru yapmış sayılmaktadır.
1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan-Mayıs aylarında yapılması bekleniyor.