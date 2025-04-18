BUZAĞI DESTEĞİ 1. DÖNEM ÖDEME TAKVİMİ: Çiftçilere buzağı destekleri ne zaman, hangi tarihte verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılığı destekleme amacıyla verdiği buzağı desteği ödemeleri, çiftçilerin gündemindeki yerini koruyor. 2024 yılı 1. Dönem buzağı desteği başvurularını tamamlayan yetiştiriciler, şimdi gözlerini ödeme tarihine çevirmiş durumda. Bakanlık açıklamalarına göre; 1. Dönem buzağı desteği ödemelerinin Nisan ayı sonu itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı şekilde yapılacak. Destek ödemelerinde temel destek miktarı 1.000 TL olarak uygulanırken, hastalıktan ari işletmeler hariç olmak üzere en fazla 500 başla sınırlı ilave destekler de ödemeye dahil edilecek.