Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece 23.38’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, Balıkesir İzmir, Bursa ve Tekirdağ ile İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklamada bulundu. İşte Naci Görür'den Çanakkale depremi yorumu...
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2'lik deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaparak "Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" dedi.
NACİ GÖRÜR'DEN ÇANAKKALE DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMA
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün gece 23.38’de deprem meydana geldi.
8,65 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.
Sarsıntı, Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi geniş bir çevrede hissedildi. Sosyal medyada depremin İstanbul’un bazı ilçelerinde de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medyada sarsıntıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Depremin Edremit Fay Zonu’nda gerçekleştiğini belirten görür, bu fay zonunun Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolunu temsil ettiğini söyledi.
İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ
Görür, aynı bölgede 1944 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremi anımsattı.
“Korkutucu bir deprem olmuştu.” diyen Naci Görür, “Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor.” ifadesini kullandı.