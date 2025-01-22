AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 22.38 sıralarında meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, depremin derinliği yaklaşık 8,65 kilometre olarak açıklandı.





İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ





Çanakkale açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından sosyal medyada depremin İstanbul'dan da hissedildiği birçok kişi tarafından paylaşıldı.





ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ





Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.44'te 2.6 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 8.3 kilometre altında artçı sarsıntı kaydedildi.









DEPREM SONRASI AFAD'TAN AÇIKLAMA





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.





AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.





Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi





VALİ TORAMAN: OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR





Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Toraman yaptığı açıklamada, “Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.





ARTÇI DEPREM NEDİR?





Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.





DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.





1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ





Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.





İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.





Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.











