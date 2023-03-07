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Adıyaman TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Adıyaman arsa kura sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 6 bin 250 arsa kontenjanının verildiği Adıyaman müstakil ve hisselli arsa kuraları 8 Mart'ta çekilecek. Peki Adıyaman TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Adıyaman arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

09:56 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Adıyaman arsa kura sonuçları müstakil, müşterek (hisseli) isim listesi

TOKİ Adıyaman arsa kura sonuçları müstakil, müşterek (hisseli) isim listesi

TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Adıyaman TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Adıyaman TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Adıyaman TOKİ arsa kura çekilişi 8 Mart'ta yapılacak.

Adıyaman TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Adıyaman TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Adıyaman’da arsalar nerede?

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#Adıyaman arsa sonuçları isim listesi
1 gün önce
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Adıyaman TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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