Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişim ekonomi takipçileri ve altın yatırımcıları tarafından yakından gözlemleniyor. 22 Ağustos 2022 Pazartesi Gram altın %-0,31 oranında düşüş ile 1.031,83 TL olurken spot altın %0,17 oranında artış ile 1.018,01 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...
22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi görerek 1700 doların altına düşen altının ons değeri son hafta yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün 1.745 dolardan işlem görüyor. İşte altında son durum detayları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.016,26'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,18 lira satış fiyatı 1.016,34 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.760,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.657,00 TL satış fiyatı 6.740,00 TL satış fiyatına sahip.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.392.00 TL'den yapan yarım altın, 3.325,00 TL alış 3.374,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.695,00 TL seviyesinde yapmıştı. 22 Ağustos itibariyle 1.667,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.687,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın alış fiyatı: 6.658,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.737,00 TL