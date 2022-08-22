Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ağustos güncel altın fiyatları 22 Ağustos 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. En yüksek 1.038 liraya çıkan gram altın geçtiğimiz hafta hafta düşüş seyrine geçti. Altın fiyatlarının nasıl yön izleyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira oldu? İşte güncel altın alış- satış fiyatları...

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