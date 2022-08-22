Özgün Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ağustos güncel altın fiyatları
ÖZGÜN HABERLER

Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ağustos güncel altın fiyatları

22 Ağustos 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. En yüksek 1.038 liraya çıkan gram altın geçtiğimiz hafta hafta düşüş seyrine geçti. Altın fiyatlarının nasıl yön izleyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira oldu? İşte güncel altın alış- satış fiyatları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ALTIN: 22 Ağustos altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, tam altın kaç lira?
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişim ekonomi takipçileri ve altın yatırımcıları tarafından yakından gözlemleniyor. 22 Ağustos 2022 Pazartesi Gram altın %-0,31 oranında düşüş ile 1.031,83 TL olurken spot altın %0,17 oranında artış ile 1.018,01 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...

22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi görerek 1700 doların altına düşen altının ons değeri son hafta yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün 1.745 dolardan işlem görüyor. İşte altında son durum detayları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.016,26'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,18 lira satış fiyatı 1.016,34 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.760,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.657,00 TL satış fiyatı 6.740,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.392.00 TL'den yapan yarım altın, 3.325,00 TL alış 3.374,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.695,00 TL seviyesinde yapmıştı. 22 Ağustos itibariyle 1.667,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.687,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.658,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.737,00 TL

Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli
Hayat

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Uygulamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu söyledi. Kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Spor

Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.