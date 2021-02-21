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CANLI İZLE: Fenerbahçe Göztepe CANLI skor: FB GZTP CANLI İZLE: Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç?

Fenerbahçe Göztepe canlı

Fenerbahçe Göztepe canlı skor takibi haberimizde. Fenerbahçe (FB) Göztepe maçının kaç kaç olduğunu, önemli gol pozisyonları ve kritik anları haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray'ın 3 puan aldığı bu hafta Fenerbahçe kritik maça çıkıyor. Fenerbahçe ile Göztepe maçı saat 19.00'da Ülker Stadı'nda başladı. Fenerbahçe Göztepe maçı beinSPORTS kanalından canlı olarak izlenecek. İşte Fenerbahçe Göztepe canlı skor takibi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Göztepe canlı skor takibi.
Fenerbahçe Göztepe canlı skor takibi.

Fenerbahçe Göztepe canlı skor takibi haberimizde. Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI SKOR

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE

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FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇLARI

İki ekip, ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.




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