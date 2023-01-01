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TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları canlı yayın izle

Yalova TOKİ kura çekilişi yapılmakta. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Yalova 800 konut kura çekimi sonuçları canlı yayın ile öğrenilecek. Yalova Kazimiye ile Altınova Hürriyet Mahallesi kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli oluyor. Peki, Yalova TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl, nereden, öğrenilir? İşte, Yalova TOKİ kura sonuçları listesi ve sorgulama ekranı...

9:01 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
TOKİ Yalova kura sonuçları

TOKİ Yalova kura sonuçları

TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Yalova TOKİ Kazimiye ve Altınova Hürriyet Mahallesi kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Yalova kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...

Yalova TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yalova TOKİ kura çekilişi bugün saat 10:00’da çekilmeye başlanılacak. Noter huzurunda çekiliş sonucu ile hak sahipleri belirlenecek.

Kırklareli TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kırklareli kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kırklareli TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Kırklareli TOKİ kura sonuçları belli olduğunda asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

Giresun TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Giresun TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Giresun TOKİ arsa kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Giresun’da 2 bin konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Giresun müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Giresun TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Giresun arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Balıkesir’de 20 bin konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Balıkesir müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Balıkesir TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Balıkesir arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

#Yalova
#yalova toki
#yalova toki kura sonuçları
1 saat önce
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TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları canlı yayın izle
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