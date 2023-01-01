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TOKİ Yalova kura sonuçları
TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Yalova TOKİ Kazimiye ve Altınova Hürriyet Mahallesi kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Yalova kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...
Yalova TOKİ kura çekilişi bugün saat 10:00’da çekilmeye başlanılacak. Noter huzurunda çekiliş sonucu ile hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kırklareli kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kırklareli TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?
Kırklareli TOKİ kura sonuçları belli olduğunda asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.