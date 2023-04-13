20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini anlatan Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya başlattık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle birlikte 5 milyon 135 bin vatandaşımız başvurdu ve ilk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. İşte Giresun TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri.

Giresun Alucra TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi

Furkan Akyıldız

Durmuş Akın

Mehmet Büyükgöze

Furkan Yasin Yuyucu

Asiye Dokumacı

Tuğba Urgaç

Kudret Gezen

Mustafa Konukcu

Kadir Yelekoğlu

İbrahim Yelek

İsa Sancık

Şengül Konukçu

Serdar Karaca

Yasemin Çakır

Taha Türker

Furkan Koçak

Ayşe Yeşilyurt

Hayrullah Yuyucu

Mahmut Duman

Halil Tunçel

Murat Kavukcu

Sinem Aybar

Zekiye Polat

Giresun Çamoluk TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi

Ahmet Vehbi Güven

Muhammed Fatih Ekinci

Nihat Aksoy

Asım Kaleli

Dağan Metin

Ayfer Garip

Yunus Emre Cücük

Hikmet Akşahin

Tarık Garip

Ahmet Dursun Akmaz

Murad Kaleli

Giresun Espiye TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi

Yakup Kaya

Koray Güler

Burak Kırca

Ensar Hekim

Engin Çubuk

Kaan Özdemir

Fatma Giriş

Hamza Menteşe

Olgun Beşikci

Mehmet Akif Güler

Kazım Tiryaki

Şeyma Özkan

üzeyir Aydın

Beyzanur Okur

İlknur Kara

Giresun TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Giresun TOKİ arsa yerleri

Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere

TOKİ arsalarına inşaatlar en zaman başlayacak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

TOKİ hisseli arsalara evler ne zaman yapılacak?

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

TOKİ arsalarına inşaatlar kaç yıl içinde bitecek?