Zonguldak TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları ve isim listesi Zonguldak TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı vatandaşların takibinde. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri de belli oldu. 4-5 Aralık’ta Zonguldak’ta 1650 konutun kurası çekiliyor. Peki TOKİ Zonguldak kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

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