Zonguldak TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Bir ve ikinci etap kura çekilişleri tamamlandı. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başladı. Zonguldak TOKİ kuraları 4-5 Aralık tarihleri arasında çekilecek.
Zonguldak TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Konya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak'ta TOKİ konutları nereye yapılacak?