Cevizin ana vatanı Şebinkarahisar'da Antep Fıstığı yetiştirildi!

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde deneme amacıyla menengiç ağaçlarına yapılan aşıyla Antep fıstığı üretildi. Ceviziyle tanınan Şebinkarahisar'ın tarım çeşitliliğine Antep fıstığı gibi değerli bir ürünün eklenmesi, ilçenin tarımsal potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gelişme, hem bölge ekonomisine yeni bir soluk getirecek hem de Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.