"ÇKS 5 bin TL ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Meclis'te onayladı mı, kabul edildi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere ödenen ikramiye ödemesinde kapsamın genişletildiği müjdesini vermişti. Çalışan emeklilerin de yararlanacağı ikramiye ödemelerinin tarihleri merak ediliyor. Peki, ÇKS 5 bin TL ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Meclis'te onayladı mı, kabul edildi mi?

ÇİFTÇİ 5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YATTI MI, MECLİS'TE ONAYLANDI MI?





Çiftçilere 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız" ifadelerini kullandı.





Çiftçilere ve çalışan emeklilere yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis'te görüşülmesi ve kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.





ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?





Çiftçilere 5.000 TL'lik ikramiye ödemelerine ilişkin takvim henüz netlik kazanmadı. Meclis'te kabul edildikten sonra 5.000 TL ikramiyelerin ödeme tarihi netlik kazanacak. En geç Aralık ayının 15'ine kadar çiftçilere ve diğer çalışan emeklilere yönelik ödemelerin tamamlanması bekleniyor.





Çalışmayan 10 milyon emeklinin ikramiye ödemeleri 11 Kasım'da başlamış ve 3 gün gibi kısa sürede tamamlanmıştı.





ÇİFTÇİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NEREYE YATACAK?





Çiftçilerin emekli ikramiyeleri, emekli maaşını aldığı bankalar aracılığıyla yatırılacak. Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri, ödemeler başladıktan sonra bankaların mobil uygulamaları üzerinden, müşteri hizmetlerinden veya direkt olarak şubelerden gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla çiftçilerin ikramiye ödemeleri PTT vb. araçlarla verilmeyecek.



