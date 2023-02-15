Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem nedeniyle, "35 bin 418 vatandaşım hayatını kaybetti, 105 bin 505 vatandaşımız yaralandı. Bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Depremlerden en çok hasar alan ilçeler, Nurdağı, Adıyaman' Merkez, Dulkadiroğlu ve Antakya ilçeleri oldu. Diyarbakır'da acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 434 olarak tespit edildi. Bismil, Dicle, Eğil, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Silvan'da yıkık bina yok.