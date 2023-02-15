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Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme başvuru tarihlerinde süre uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularında süre uzatıldı. 2023 üretim yılı için ÇKS'ye başvuru yapan çiftçiler, tarım arazileri üzerindeki üretim bilgisi güncellemelerini 8 Mayıs'a kadar gerçekleştirebilecek. Kırsal kalkınma desteği başvuruları da uzatıldı. Buna göre, tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, 2023 yılı için 17 Mart'a uzatıldı.

11:40 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÇKS ürün güncelleme ile kırsal kalkınma destek başvuruları ne zaman?

ÇKS ürün güncelleme ile kırsal kalkınma destek başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, 2023 üretim yılı için ÇKS'ye başvuru yapan çiftçiler, tarım arazileri üzerindeki üretim bilgisi güncellemelerini 8 Mayıs'a kadar yapabilecek.

Yönetmelik, 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru süresi 28 Şubat'ta sona eriyordu.

Kırsal kalkınma destek başvurusu ne zaman?

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, 2023 yılı için 17 Mart'a uzatıldı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ise bu başvurular 8 Mayıs'a kadar yapılabilecek.



#Çiftçi Kayıt Sistemi
#çks ürün güncelleme başvurusu
#kırsal kalkınma destek başvurusu
2 saat önce
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Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme başvuru tarihlerinde süre uzatıldı
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