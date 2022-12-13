Çorum, Ordu, Sivas TOKİ kura sonucu, 2+1 3+1 asil ve yedek isim listesi

TOKİ Çorum, Ordu, Sivas kura tarihleri takvimi 2022 vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz 7 Kasım’da başlayan kuralar son hızıyla devam ediyor. TOKİ kura çekimi için merak edilen yeni takvim belli oldu. Peki, hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kura tarihleri takvimi 2022…

ÇORUM, ORDU, SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. Aralık ayı üçüncü haftasında TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Samsun ili ile başladı ve 19 Aralık'a kadar Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illeriyle devam edecek. 12 Aralık tarihinde Samsun ilinde başlayan kura 14 Aralık tarihine kadar devam edecek. Amasya içinse bugün TOKİ kurası çekilecek.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.