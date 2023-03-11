Crystal Palace - Manchester City maçı
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, maç hangi kanalda?
Crystal Palace - Manchester City maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 20.30 oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
Crystal Palace - Manchester City maçı muhtemel 11’ler
- Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho
- Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; Loftus-Cheek, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix