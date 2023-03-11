Crystal Palace

Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Fransa Ligue 1 bol gollü bir maça sahne oldu. Lille ile Lyon arasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle noktalandı. İtalya Serie A'nın 26. haftasında Spezia'ya konuk olan Inter, mücadeleyi 2-1 kaybetti. İspanya La Lig'nın 25. hafta maçında Cadiz, Getafe'yi konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi. Avrupa maçlarının yanında Süper Lig’de 25. hafta maçları bugün başlıyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 11 Mart Cumartesi bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.