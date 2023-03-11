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Premier Lig'de Crystal Palace, Manchester City’yi konut ediyor

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak. Manchester City 58 puanla ligde Arsenal’dan ardından ikinci sırada yer alırken, Crystal Palace 27 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Crystal Palace - Manchester City maçı muhtemel 11'i.

10:41 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Crystal Palace - Manchester City maçı

Crystal Palace - Manchester City maçı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, maç hangi kanalda?

Crystal Palace - Manchester City maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 20.30 oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Crystal Palace - Manchester City maçı muhtemel 11’ler

  1. Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho
  2. Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; Loftus-Cheek, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix


#Crystal Palace
#Manchester City
#Premier Lig
2 saat önce
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Premier Lig'de Crystal Palace, Manchester City’yi konut ediyor
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