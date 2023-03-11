Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. Fransa Ligue 1'de Lille ile Lyon karşı karşıya geldi. Lille'in ev sahipliği olduğu maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Inter, İtalya Serie A'nın 26. haftasında Spezia deplasmanına çıktı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. İspanya La Lig'nın 25. hafta maçında Cadiz, Getafe'yi konuk etti. Karşılaşmada Cadiz'in golleri 39. dakikada Sobrino ve 82. dakikada penaltıdan Alcaraz'ın ayağından geldi. Getafe'nin gollerini ise 61 ve 90+16'da penaltıdan Enes Ünal kaydetti. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...
Bugün kimin maçı var? (11 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 13:30 Tuzlaspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
- 14:00 Bayburt GÖİ - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Amedspor - Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Erokspor - Bursaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Balıkesirspor - Kocaelispor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Turan - Gabala Azerbaycan Premier Ligi Fuchs Sports
- 14:00 24 Erzincanspor - Ispartaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Düzcespor - Menemenspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 İnegölspor - Arnavutköy Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Sivas Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Tarsus İY - Somaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Bucaspor - Serik Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Fethiyespor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Kırklarelispor - Sarıyer TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 1461 Trabzon - Etimesgut Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Uşakspor - Kırşehir Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Vanspor - İskenderunspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Hacettepe - Kelkit Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Şile Yıldız - Yomraspor TFF 3. Lig Fuchs Sports
- 14:00 Turgutluspor - Darıca G.Birliği TFF 3. Lig Fuchs Sports
- 15:00 Arminia Bielefeld - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 beIN 4 Sports Bilyoner
- 15:00 Magdeburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 beIN 2 MAX Bilyoner
- 15:00 St.Pauli - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 beIN 1 MAX Bilyoner
- 15:00 F.Amager - Helsingor Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Hillerod - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük TFF Elit U14 Ligi GSTV
- 15:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği TFF Elit U17 Ligi FBTV
- 15:15 Hearts - Celtic İskoçya FA Cup Bilyoner
- 15:30 Bournemouth - Liverpool İngiltere Premier Lig beIN 3 Sports Bilyoner
- 15:30 Bristol City - Blackpool İngiltere Championship Bilyoner
- 16:00 Real Madrid - Espanyol İspanya La Liga S Sports
- 16:00 Antalyaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig beIN 1 Sports
- 16:00 Benevento - Como İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Cittadella - Palermo İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Modena - Pisa İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Parma - Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Perugia - Reggina İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Venezia - Brescia İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Mamelodi Sundowns - Al Ahly CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 16:00 Radnicki Kragujevac - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
- 16:45 Al Nasr - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi TVNET
- 16:45 Al Jazira - Dubai BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 17:00 Empoli - Udinese İtalya Serie A Bilyoner
- 17:00 Nykobing - Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Sochaux - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 17:00 Korona Kielce - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 17:00 Mikulas - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Zlate Moravce - Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Spartak Trnava - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Banik Ostrava - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Sigma Olomouc - Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Fastav Zlin - Hradec Kralove Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:30 Bayern Münih - Augsburg Almanya Bundesliga Bilyoner
- 17:30 E.Frankfurt - Stuttgart Almanya Bundesliga Bilyoner
- 17:30 Hertha Berlin - Mainz Almanya Bundesliga Bilyoner
- 17:30 Leipzig - Monchengladbach Almanya Bundesliga Bilyoner
- 18:00 Everton - Brentford İngiltere Premier Lig Bilyoner
- 18:00 Leeds United - Brighton İngiltere Premier Lig Bilyoner
- 18:00 Leicester City - Chelsea İngiltere Premier Lig Bilyoner
- 18:00 Tottenham - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bilyoner
- 18:00 Coventry - Hull City İngiltere Championship Bilyoner
- 18:00 Mechelen - St.Truiden Belçika Pro League Bilyoner
- 18:00 Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 18:00 Everton DV - Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner
- 18:00 Morton - Partick Thistle İskoçya Championship Bilyoner
- 18:00 Virton - Standard Liege U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 18:00 Vojvodina - Cukaricki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
- 18:00 Preston - Cardiff City İngiltere Championship Bilyoner
- 18:00 Hacken - Norrköping İsveç Kupası Bilyoner
- 18:15 Elche - Valladolid İspanya La Liga Bilyoner
- 18:15 Bari - Frosinone İtalya Serie B Bilyoner
- 18:15 Eibar - Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:30 FC Emmen - Excelsior Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 18:30 GD Chaves - Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 18:30 Paços Ferreira - Santa Clara Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 19:00 Galatasaray - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig beIN 1 Sports Bilyoner
- 19:00 Göztepe - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT SPOR beIN 2 Sports
- 19:00 Auxerre - Rennes Fransa Ligue 1 Bilyoner
- 19:00 Krasnodar - Dinamo Moskova Rusya Premier Lig Bilyoner
- 19:00 Petro - Wydad CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 19:30 Al Wasl - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 19:30 Maribor - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 KGHM Zaglebie - Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 20:00 Napoli - Atalanta İtalya Serie A S SPORT Bilyoner
- 20:00 Charlotte Independence - Atlanta United MLS Bilyoner
- 20:00 Young Boys - Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 20:00 FC Aarau - Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 20:00 Slavia Prag - Viktoria Plzen Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 20:00 Spartak Subotica - Mladost Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
- 20:10 Sibenik - Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 20:15 KAS Eupen - Oostende Belçika Pro League Bilyoner
- 20:15 Westerlo - Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner
- 20:30 Schalke 04 - B.Dortmund Almanya Bundesliga Bilyoner
- 20:30 Crystal Palace - Manchester City İngiltere Premier Lig Bilyoner
- 20:30 Celta Vigo - Rayo Vallecano İspanya La Liga Bilyoner
- 20:30 Alaves - Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 20:30 Ibiza - Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 20:45 Fortuna Sittard - Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 21:00 Grenoble - Annecy Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Guingamp - JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Laval - Paris FC Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Nimes - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Pau - Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Rodez - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 St. Etienne - Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Valenciennes - Bastia Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Guimaraes - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 22:00 AZ Alkmaar - Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 22:00 Jagiellonia - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 22:00 Lierse - Anderlecht U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 22:00 JS Kabylie - AS Vita Club CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 22:00 Santo Andre - Inter de Limeira Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
- 22:15 Koper - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 22:30 F.Düsseldorf - Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bilyoner
- 22:30 Lugano - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 22:45 Bologna - Lazio İtalya Serie A Bilyoner
- 22:45 Seraing - Antwerp Belçika Pro League Bilyoner
- 22:45 Sligo Rovers - Cork City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 23:00 Valencia - Osasuna İspanya La Liga S SPORT Bilyoner
- 23:00 Brest - PSG Fransa Ligue 1 Bilyoner
- 23:00 Sparta Rotterdam - Vitesse Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 23:00 Las Palmas - Malaga İspanya La Liga 2 Bilyoner
Süper Lig 25. haftanın programı
11 Mart Cumartesi hangi programı:
- 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
- 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar kimin maçı var?
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi maç programı
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)