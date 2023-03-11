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Özgün

Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2023 Cumartesi maç programı

Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Fransa Ligue 1 bol gollü bir maça sahne oldu. Lille ile Lyon arasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle noktalandı. İtalya Serie A'nın 26. haftasında Spezia'ya konuk olan Inter, mücadeleyi 2-1 kaybetti. İspanya La Lig'nın 25. hafta maçında Cadiz, Getafe'yi konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi. Avrupa maçlarının yanında Süper Lig’de 25. hafta maçları bugün başlıyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 11 Mart Cumartesi bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.

09:39 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. Fransa Ligue 1'de Lille ile Lyon karşı karşıya geldi. Lille'in ev sahipliği olduğu maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Inter, İtalya Serie A'nın 26. haftasında Spezia deplasmanına çıktı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. İspanya La Lig'nın 25. hafta maçında Cadiz, Getafe'yi konuk etti. Karşılaşmada Cadiz'in golleri 39. dakikada Sobrino ve 82. dakikada penaltıdan Alcaraz'ın ayağından geldi. Getafe'nin gollerini ise 61 ve 90+16'da penaltıdan Enes Ünal kaydetti. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...

Bugün kimin maçı var? (11 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 13:30 Tuzlaspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
  2. 14:00 Bayburt GÖİ - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  3. 14:00 Amedspor - Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  4. 14:00 Erokspor - Bursaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  5. 14:00 Balıkesirspor - Kocaelispor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  6. 14:00 Turan - Gabala Azerbaycan Premier Ligi Fuchs Sports
  7. 14:00 24 Erzincanspor - Ispartaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  8. 14:00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  9. 14:00 Düzcespor - Menemenspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  10. 14:00 İnegölspor - Arnavutköy Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
  11. 14:00 Sivas Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig Fuchs Sports
  12. 14:00 Tarsus İY - Somaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  13. 14:00 Bucaspor - Serik Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
  14. 14:00 Fethiyespor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  15. 14:00 Kırklarelispor - Sarıyer TFF 2. Lig Fuchs Sports
  16. 14:00 1461 Trabzon - Etimesgut Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
  17. 14:00 Uşakspor - Kırşehir Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports
  18. 14:00 Vanspor - İskenderunspor TFF 2. Lig Fuchs Sports
  19. 14:00 Hacettepe - Kelkit Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports
  20. 14:00 Şile Yıldız - Yomraspor TFF 3. Lig Fuchs Sports
  21. 14:00 Turgutluspor - Darıca G.Birliği TFF 3. Lig Fuchs Sports
  22. 15:00 Arminia Bielefeld - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 beIN 4 Sports Bilyoner
  23. 15:00 Magdeburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 beIN 2 MAX Bilyoner
  24. 15:00 St.Pauli - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 beIN 1 MAX Bilyoner
  25. 15:00 F.Amager - Helsingor Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  26. 15:00 Hillerod - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  27. 15:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük TFF Elit U14 Ligi GSTV
  28. 15:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği TFF Elit U17 Ligi FBTV
  29. 15:15 Hearts - Celtic İskoçya FA Cup Bilyoner
  30. 15:30 Bournemouth - Liverpool İngiltere Premier Lig beIN 3 Sports Bilyoner
  31. 15:30 Bristol City - Blackpool İngiltere Championship Bilyoner
  32. 16:00 Real Madrid - Espanyol İspanya La Liga S Sports
  33. 16:00 Antalyaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig beIN 1 Sports
  34. 16:00 Benevento - Como İtalya Serie B Bilyoner
  35. 16:00 Cittadella - Palermo İtalya Serie B Bilyoner
  36. 16:00 Modena - Pisa İtalya Serie B Bilyoner
  37. 16:00 Parma - Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner
  38. 16:00 Perugia - Reggina İtalya Serie B Bilyoner
  39. 16:00 Venezia - Brescia İtalya Serie B Bilyoner
  40. 16:00 Mamelodi Sundowns - Al Ahly CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  41. 16:00 Radnicki Kragujevac - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
  42. 16:45 Al Nasr - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi TVNET
  43. 16:45 Al Jazira - Dubai BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  44. 17:00 Empoli - Udinese İtalya Serie A Bilyoner
  45. 17:00 Nykobing - Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  46. 17:00 Sochaux - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bilyoner
  47. 17:00 Korona Kielce - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  48. 17:00 Mikulas - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  49. 17:00 Zlate Moravce - Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  50. 17:00 Spartak Trnava - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  51. 17:00 Banik Ostrava - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner
  52. 17:00 Sigma Olomouc - Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner
  53. 17:00 Fastav Zlin - Hradec Kralove Çekya 1.Ligi Bilyoner
  54. 17:30 Bayern Münih - Augsburg Almanya Bundesliga Bilyoner
  55. 17:30 E.Frankfurt - Stuttgart Almanya Bundesliga Bilyoner
  56. 17:30 Hertha Berlin - Mainz Almanya Bundesliga Bilyoner
  57. 17:30 Leipzig - Monchengladbach Almanya Bundesliga Bilyoner
  58. 18:00 Everton - Brentford İngiltere Premier Lig Bilyoner
  59. 18:00 Leeds United - Brighton İngiltere Premier Lig Bilyoner
  60. 18:00 Leicester City - Chelsea İngiltere Premier Lig Bilyoner
  61. 18:00 Tottenham - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bilyoner
  62. 18:00 Coventry - Hull City İngiltere Championship Bilyoner
  63. 18:00 Mechelen - St.Truiden Belçika Pro League Bilyoner
  64. 18:00 Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  65. 18:00 Everton DV - Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner
  66. 18:00 Morton - Partick Thistle İskoçya Championship Bilyoner
  67. 18:00 Virton - Standard Liege U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  68. 18:00 Vojvodina - Cukaricki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
  69. 18:00 Preston - Cardiff City İngiltere Championship Bilyoner
  70. 18:00 Hacken - Norrköping İsveç Kupası Bilyoner
  71. 18:15 Elche - Valladolid İspanya La Liga Bilyoner
  72. 18:15 Bari - Frosinone İtalya Serie B Bilyoner
  73. 18:15 Eibar - Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner
  74. 18:30 FC Emmen - Excelsior Hollanda Eredivisie Bilyoner
  75. 18:30 GD Chaves - Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner
  76. 18:30 Paços Ferreira - Santa Clara Portekiz Liga NOS Bilyoner
  77. 19:00 Galatasaray - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig beIN 1 Sports Bilyoner
  78. 19:00 Göztepe - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT SPOR beIN 2 Sports
  79. 19:00 Auxerre - Rennes Fransa Ligue 1 Bilyoner
  80. 19:00 Krasnodar - Dinamo Moskova Rusya Premier Lig Bilyoner
  81. 19:00 Petro - Wydad CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  82. 19:30 Al Wasl - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  83. 19:30 Maribor - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  84. 19:30 KGHM Zaglebie - Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  85. 20:00 Napoli - Atalanta İtalya Serie A S SPORT Bilyoner
  86. 20:00 Charlotte Independence - Atlanta United MLS Bilyoner
  87. 20:00 Young Boys - Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  88. 20:00 FC Aarau - Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  89. 20:00 Slavia Prag - Viktoria Plzen Çekya 1.Ligi Bilyoner
  90. 20:00 Spartak Subotica - Mladost Sırbistan Süper Ligi Bilyoner
  91. 20:10 Sibenik - Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  92. 20:15 KAS Eupen - Oostende Belçika Pro League Bilyoner
  93. 20:15 Westerlo - Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner
  94. 20:30 Schalke 04 - B.Dortmund Almanya Bundesliga Bilyoner
  95. 20:30 Crystal Palace - Manchester City İngiltere Premier Lig Bilyoner
  96. 20:30 Celta Vigo - Rayo Vallecano İspanya La Liga Bilyoner
  97. 20:30 Alaves - Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner
  98. 20:30 Ibiza - Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
  99. 20:45 Fortuna Sittard - Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner
  100. 21:00 Grenoble - Annecy Fransa Ligue 2 Bilyoner
  101. 21:00 Guingamp - JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner
  102. 21:00 Laval - Paris FC Fransa Ligue 2 Bilyoner
  103. 21:00 Nimes - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner
  104. 21:00 Pau - Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner
  105. 21:00 Rodez - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner
  106. 21:00 St. Etienne - Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner
  107. 21:00 Valenciennes - Bastia Fransa Ligue 2 Bilyoner
  108. 21:00 Guimaraes - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner
  109. 22:00 AZ Alkmaar - Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  110. 22:00 Jagiellonia - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  111. 22:00 Lierse - Anderlecht U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  112. 22:00 JS Kabylie - AS Vita Club CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  113. 22:00 Santo Andre - Inter de Limeira Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
  114. 22:15 Koper - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  115. 22:30 F.Düsseldorf - Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bilyoner
  116. 22:30 Lugano - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  117. 22:45 Bologna - Lazio İtalya Serie A Bilyoner
  118. 22:45 Seraing - Antwerp Belçika Pro League Bilyoner
  119. 22:45 Sligo Rovers - Cork City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  120. 23:00 Valencia - Osasuna İspanya La Liga S SPORT Bilyoner
  121. 23:00 Brest - PSG Fransa Ligue 1 Bilyoner
  122. 23:00 Sparta Rotterdam - Vitesse Hollanda Eredivisie Bilyoner
  123. 23:00 Las Palmas - Malaga İspanya La Liga 2 Bilyoner

Süper Lig 25. haftanın programı

11 Mart Cumartesi hangi programı:

  • 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
  • 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar kimin maçı var?

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi maç programı

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)













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#bugünkü maçlar
1 saat önce
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Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2023 Cumartesi maç programı
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15 Temmuz
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