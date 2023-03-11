Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. Fransa Ligue 1'de Lille ile Lyon karşı karşıya geldi. Lille'in ev sahipliği olduğu maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Inter, İtalya Serie A'nın 26. haftasında Spezia deplasmanına çıktı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. İspanya La Lig'nın 25. hafta maçında Cadiz, Getafe'yi konuk etti. Karşılaşmada Cadiz'in golleri 39. dakikada Sobrino ve 82. dakikada penaltıdan Alcaraz'ın ayağından geldi. Getafe'nin gollerini ise 61 ve 90+16'da penaltıdan Enes Ünal kaydetti. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...