Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın önceki gün aldıkları sonuçların ardından ülkemizi önümüzdeki sezonlarda Avrupa'da temsil edecek takımlarımızın koşulları yeniden gündeme oturdu.





Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer alması gerekiyor. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden İsviçre ekibi Basel, sahasında Slovan Brastislava ile 2-2 berabere kaldı. Daha önceki play-off turunda ülkemizin hemen üstünde yer alan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmamıştı. Bu da ülkemiz için bu sezonu ilk 10'da bitirme şansı doğurdu.





Ülkemizin hemen üstünde bulunan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye 3 takımla yoluna devam ediyor. Hemen alt sıramızda yer alan İsviçre'den ise sadece Basel, Avrupa macerasını sürdürüyor.





2024'te kural değişiyor





"Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, 11. ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılır" kuralı 2024'te kaldırılacak. İlk 10 dışındaki ülkelerin şampiyonları eleme oynayacak. Geçtiğimiz dönemin kuralları geçerli olsaydı 11'inci olmamız bile Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için yeterli olacaktı.





UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin kazanan ve liginde bir sonraki sezon için turnuvaya katılım hakkı elde eden takımın kontenjanını 11'inci sıradaki ülkeye veriyordu. Yeni kurala göre, bu hakkı Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan ve son 5 yılda en iyi kulüp puanına sahip takım elde edecek. Bu sebeple sezonu ilk 10'da bitirmemiz büyük önem kazandı. Avrupa Kupaları'nda galibiyete 400, beraberliğe ise 200 puan veriliyor. Türkiye ile 10. sırada yer alan Avusturya arasında 2.300 puan fark bulunuyor.

Ülke sırlaması





9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)

10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

12. Türkiye: 31.700 (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor)

13. İsviçre: 29.875 (Basel)

14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)



















