Galatasaray-Kasımpaşa maçı
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı devam başlıyor. Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla bu haftanın maçları başlayacak. Galatasaray ile Kasımpaşa 3 puan için mücadele edecek. Galatasaray-Kasımpaşa maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka aynı zamanda Bein Sports 1 ekranlarında da olacak.
Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i
- Okan Kocuk,
- Boey,
- Nelsson,
- Abdülkadir,
- Dubois,
- Torreira,
- Oliviera,
- Yunus Akgün,
- Zaniolo,
- Kerem Aktürkoğlu,
- Icardi.
Galatasaray-Kasımpaşa istatistikleri
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 25 puanla 13. sırada bulunuyor.