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Galatasaray-Kasımpaşa maçı şifresiz yayınlanacak

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İşte Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’i.

17:29 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray-Kasımpaşa maçı

Galatasaray-Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı devam başlıyor. Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla bu haftanın maçları başlayacak. Galatasaray ile Kasımpaşa 3 puan için mücadele edecek. Galatasaray-Kasımpaşa maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka aynı zamanda Bein Sports 1 ekranlarında da olacak.

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i

  1. Okan Kocuk,
  2. Boey,
  3. Nelsson,
  4. Abdülkadir,
  5. Dubois,
  6. Torreira,
  7. Oliviera,
  8. Yunus Akgün,
  9. Zaniolo,
  10. Kerem Aktürkoğlu,
  11. Icardi.

Galatasaray-Kasımpaşa istatistikleri

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 25 puanla 13. sırada bulunuyor.



#Galatasaray
#Kasımpaşa
#süper lig
1 saat önce
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Galatasaray-Kasımpaşa maçı şifresiz yayınlanacak
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