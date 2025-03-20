Cuma namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı için artık az bir süre kaldı. Müslümanların bayramı olan ve camilerin dolup taştığı cuma gününde bu hafta ezan saati sorgulamaları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri listesine göre, 21 Mart İstanbul'da cuma namazı saat 13.16'da. Ankara'da saat 13.01'de. İzmir'de ise 13.24'te. İşte 21 Mart 2025 tarihli il il cuma namaz vakitleri.
Cuma namazı vaktine kısa bir süre kala, öğlen ezanı saat kaçta okunuyor? sorusu da araştırılmaya başlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta cuma günü de, cuma namazı kılacak olanlar camilere giderek ibadetlerini yapacak. Cuma namaz vaktinin illere göre farklı saatlerde olmasıyla birlikte, ezanın okunacağı dakika da net olarak bilinmesi gereken konulardan. İşte Diyanet'in yayınladığı il il cuma namazı vakitleri.
İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sayfasında yer alan bilgilere göre,
Kadınlar ve kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve benzeri kimseler vakit girdikten sonra, imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde öğle namazını kılarlarsa bu namaz geçerli olur.
Kendilerine cuma namazı farz olmayan bu gruptakilerin şehirde veya şehir hükmünde olan bir yerde öğle namazında cemaat yapmaları mekruhtur; bu kimseler öğle namazını kendi başlarına kılarlar.
Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse ise özürsüz olarak cumaya gitmez ve imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evinde o günkü öğle namazını kılarsa Hanefîler'e göre bu namaz geçerlidir, fakat cumaya gitmediği için günahkâr olur. Diğer üç mezhebe ve Hanefîlerden İmam Züfer’e göre ise kıldığı öğle namazı geçersizdir. Bu kimse öğle namazını, cuma namazı kılındıktan sonra tekrar kılmalıdır (Merğinânî, el-Hidâye, 1/83; Halebî, es-Sağîr, 343).
Cuma günü ve cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir?
Cuma namazı; Kitap, Sünnet ve icma ile sabit olup hutbeyi de içeren, cemaatle kılınan iki rek'atlı, diğer namazlardan farklı özellikler taşıyan ve her mükellefin yerine getirmesi gereken farz-ı ayn bir namazdır (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/81). Allah Teâlâ, cuma namazı vaktinde çalışma ve alışveriş yapma ile ilgili olarak, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın, Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. ” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Âyetten anlaşıldığına göre, cuma namazından önce ve sonra çalışmak ve alışveriş yapmakta bir sakınca yoktur. Ancak cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışverişi terk etmeleri ve camiye gitmeleri gerekir. Bu itibarla cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanlar alışveriş yapabilirler. Cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışveriş ile meşgul olmaları tahrîmen mekruhtur; ancak yapılan alışverişle elde edilen kazanç helaldir. Ayrıca cuma namazı ile mükellef bir tüccarın, iş yerinde cuma namazıyla mükellef olmayan bir kimseyi çalıştırmasında ve bu şekilde kazanç elde etmesinde bir sakınca yoktur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/161).