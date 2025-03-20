Cuma namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı vaktine kısa bir süre kala, öğlen ezanı saat kaçta okunuyor? sorusu da araştırılmaya başlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta cuma günü de, cuma namazı kılacak olanlar camilere giderek ibadetlerini yapacak. Cuma namaz vaktinin illere göre farklı saatlerde olmasıyla birlikte, ezanın okunacağı dakika da net olarak bilinmesi gereken konulardan. İşte Diyanet'in yayınladığı il il cuma namazı vakitleri.





İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan namaz vakitlerine göre, İstanbul'da bugün (21 Mart) Cuma namazı saat 13.16'da.





ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 21 Mart cuma namazı vakti ise 13.01'de.





İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 21 Mart tarihli cuma namazı saati ise 13.24.









Cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sayfasında yer alan bilgilere göre,

Kadınlar ve kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve benzeri kimseler vakit girdikten sonra, imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde öğle namazını kılarlarsa bu namaz geçerli olur.

Kendilerine cuma namazı farz olmayan bu gruptakilerin şehirde veya şehir hükmünde olan bir yerde öğle namazında cemaat yapmaları mekruhtur; bu kimseler öğle namazını kendi başlarına kılarlar.

Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse ise özürsüz olarak cumaya gitmez ve imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evinde o günkü öğle namazını kılarsa Hanefîler'e göre bu namaz geçerlidir, fakat cumaya gitmediği için günahkâr olur. Diğer üç mezhebe ve Hanefîlerden İmam Züfer’e göre ise kıldığı öğle namazı geçersizdir. Bu kimse öğle namazını, cuma namazı kılındıktan sonra tekrar kılmalıdır (Merğinânî, el-Hidâye, 1/83; Halebî, es-Sağîr, 343).





Cuma günü ve cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir?