Cuma namazı saatleri: Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma vakti

26 Mart 2021 Cuma günü Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namaz vakitleri sayfasında yerini aldı. Hangi ilde namazın saat kaçta kılınacağı aynı zamanda yenisafak.com namaz vakitleri sayfasından da kolaylıkla öğrenilebiliyor. İşte Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir Cuma namazı saatleri...

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL: 13:15

ANKARA: 13:00

İZMİR: 13:23

BURSA: 13:15

Diğer illerin Cuma saatini öğrenmek isteyen kişilerse yenisafak.com namaz vakitleri sayfasından istediği ili seçerek o ile ait ezan saatlerini öğrenebiliyor.

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CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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