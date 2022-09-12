Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Eylül Kabine Toplantısı maddeleri...

Kabine Toplantısı kararlarıCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı ile belli oluyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ ucuz konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacak. 13 Eylül'de Kabine Toplantısı olup olmayacağı bilgisi henüz paylaşılmadı.

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları, millete sesleniş konuşmasıyla açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, borçluların beklediği müjdeyi verdi. 2 bin lira altı borçların tasviye edileceğini duyuran Erdoğan"15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz" dedi.

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Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, icra takibine düşen vatandaşlarla ilgili müjdeyi paylaştı. Erdoğan'ın "Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir." diye konuştu.

Yaklaşık 5 buçuk milyon vatandaşın icra takibinin kapanacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5 buçuk milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır. Aldığımız kararın bu düzenlemeden yararlanacak her bir vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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