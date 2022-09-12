Özgün Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Eylül Kabine Toplantısı maddeleri
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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 13 Eylül Kabine Toplantısı maddeleri...

Cumhurbaşkanı açıklaması ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları merak ediliyor. TOKİ 81 ilde sosyal konut projesinin detayları ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. TOKİ başvuru tarihleri, başvuru şartları ve ödeme bilgileri gibi detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklama ile belli olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta yapılacak Kabine toplantısı maddeleri neler? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine Toplantısı Kararları: 13 Eylül Salı Kabine toplantısı var mı, ne zaman olacak?
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı kararlarıCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı ile belli oluyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ ucuz konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacak. 13 Eylül'de Kabine Toplantısı olup olmayacağı bilgisi henüz paylaşılmadı.

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları, millete sesleniş konuşmasıyla açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, borçluların beklediği müjdeyi verdi. 2 bin lira altı borçların tasviye edileceğini duyuran Erdoğan"15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz" dedi.

Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, icra takibine düşen vatandaşlarla ilgili müjdeyi paylaştı. Erdoğan'ın "Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir." diye konuştu.

Yaklaşık 5 buçuk milyon vatandaşın icra takibinin kapanacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5 buçuk milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır. Aldığımız kararın bu düzenlemeden yararlanacak her bir vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum."

TOKİ 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?
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