Danet adrese teslim kurban hizmetini bu yıl da sürdürüyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık almak isteyenler kurban pazarlarını takip ediyor. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak alışkanlıklarımızı büyük ölçüde değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını bu sene Kurban Bayramı ile ilgili zihinlerde bazı soru işaretleri doğurdu. Özellikle bayram günü, kesim esnasında kalabalıkların ciddi tehlike oluşturmasından çekiniliyor. Uzmanlar kesim sürecinde maskelerin hiçbir şekilde çıkarılmamasını ve özellikle sosyal mesafenin korunması konusunda uyarıyor. Öte yandan alınan tedbirler kapsamında uygulanacak randevu sistemi ve ek prosedürler kurban sahiplerini düşündürüyor. 15 yıldır kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için adrese teslim kurban hizmeti veren Danet ise %100 yerli besi küçükbaş ve büyükbaşları helal sertifikalı kesim ile evlere ulaştırıyor. Kesilen kurbanlar itinayla parçalanarak soğutuculu özel araçlarla belirtilen adrese teslim ediliyor.

Güvenilir kurban hizmetinde 15 yıllık tecrübe

Danet adrese teslim kurban hizmetinde, kurban ibadetinin dinen geçerli olabilmesi için gerekli olan tüm hassasiyetlere dikkat ediyor, hissedarlardan yazılı ya da sözlü vekalet alınıyor. Hissedarlara ulaştırılan etler bizzat kişi adına kesilen kurbana ait olup diğer kurbanlarla karıştırılmıyor. Profesyonel kasaplar tarafından parçalama işleminde de her hisse sahibine kurbanın her bölgesinden eşit ve adaletli parçalar düşecek şekilde pay ediliyor. Türkiye’de TSE COVID-19 Güvenli Üretim belgesine sahip olan az sayıda kuruluştan biri olan Danet tesislerinde son derece steril bir ortamda gerçekleşen işlemlerde; maske, sosyal mesafe, ateş ölçümü ve kişisel hijyen gibi salgına karşı tüm önlemler alınıyor. Bugüne kadar evlere 21 binden fazla kurban teslimatı yapılırken bu yıl teslimat sayısında rekor kırılması bekleniyor. Eve Teslim Kurban Hizmeti şu an için yalnızca İstanbul ve Afyonkarahisar illerinde sunuluyor.

Et almak ve kurban kesmek arasındaki farkı kavramak lazım

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca sofraya sucuk, kavurma ve salam gibi ürünlerle ulaştırdıklarının altını çizen Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, “Uzun yıllardır hizmet veren et ve et ürünleri üreticisi olarak, et satmak ile kurban ibadeti arasındaki farkı ve hassasiyetleri çok net biliyoruz. İslami usullere uygun kesimin yanı sıra muhakkak kurban ibadetinin kurallarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Danet olarak kurbanınızın geçerli olabilmesi için dini açıdan gereken tüm şartları büyük bir hassasiyetle yerine getiriyoruz. Her yıl belirli kotada sipariş alıyoruz ve gelen taleplerden son derece memnunuz.” dedi.

Uzmanlar eşliğinde kusursuz işleyiş

Sürecin nasıl işlediğine dair detaylar da aktaran Sait Uluçay, “Kurbanlık vasfını taşıyan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bu konudaki uzman ekibimiz tarafından tespit ve tedarik ediliyor. Kurbanlık hayvanları, bayramın 1. günü Afyonkarahisar'da bulunan modern tesislerimizde, veteriner hekim, gıda mühendisi ve noter gözetiminde vekâleten kesiyoruz. Etleri bir süre soğuk hava depolarında dinlendirdikten sonra büyükbaş kurban etlerini kemiksiz hale getirerek parçalara ayırıyoruz. Küçükbaş kurban etlerini ise kemikli olarak parçalara ayırıyoruz. Parçalara ayrılan kurban etlerinizi özel ambalaj ve koliler ile paketliyoruz. Kurban etlerinizi bayramın 3. günü soğutuculu, kapalı araçlarla soğuk zinciri bozmadan adresinize teslim ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Eve Teslim Kurban Hizmeti bedelleri

Adrese teslim kurban hizmeti için ödemeler satış noktalarında nakit olarak yapılabildiği gibi havale ve EFT olarak da yapılabiliyor. Tüm kredi kartlarından çekim ve Türkiye Finans kredi kartlarına özel 3 taksit imkânı da sunan Danet Eve Teslim Kurban Hizmeti 2020 bedelleri de belli oldu.

Büyükbaş Hisse Bedeli: 1.900 ₺

• En az 22 Kg. Kemiksiz Et (1/7 Hissesi) ve ek olarak Ciğer, Yürek ve Bir Miktar Çorbalık Kemik

Küçükbaş Bedeli: 1.700 ₺

• 18-20 Kg. Kemikli Et (Kurban etinin tamamı) ve ek olarak Ciğer, Yürek

https://kurban.danet.com.tr adresinden kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yaparak siz de Danet Eve Teslim Kurban Hizmeti’nden faydalanabilirsiniz.