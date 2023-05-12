Denizli Sarayköy Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Denizli Sarayköy Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Denizli ilinin batısında yer alan Sarayköy ilçesi, tarihi dokusu, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarım ürünleri ile ünlü bir ilçedir.

Sarayköy ilçesi, doğuda Kale, batıda Buldan, güneyde Tavas ve kuzeyde de Uşak iline komşudur. İlçenin yüzölçümü 539 km²'dir ve coğrafyası genellikle dağlık ve engebeli arazilerden oluşmaktadır. İlçenin en önemli doğal güzellikleri arasında Buharkent Kaplıcası, Kocadere Vadisi, Gölhisar Barajı ve Aydınlar Mağarası yer almaktadır.

Sarayköy ilçesi, 40 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:

Akçakent Mahallesi

Alhan Mahallesi

Aşağıkonak Mahallesi

Aşağıyurtçu Mahallesi

Aşağıçınar Mahallesi

Çamköy Mahallesi

Çaykışla Mahallesi

Çiftlik Mahallesi

Çukurköy Mahallesi

Demirciler Mahallesi

Doğanköy Mahallesi

Eğridere Mahallesi

Emirşah Mahallesi

Eseler Mahallesi

Fatih Mahallesi

Gözlükuyu Mahallesi

Gökçeören Mahallesi

Gölyurtçu Mahallesi

Gümüşsu Mahallesi

Hacıhamzalı Mahallesi

Hacıveliler Mahallesi

İmamköy Mahallesi

Karacaören Mahallesi

Karataş Mahallesi

Kavakalanı Mahallesi

Kayadibi Mahallesi

Kırgıllı Mahallesi

Köprülü Mahallesi

Kürkçüler Mahallesi

Oğuzlar Mahallesi

Özlü Mahallesi

Sancaklı Mahallesi

Saray Mahallesi

Sarayköy Merkez Mahallesi

Sarayköy Yeni Mahallesi

Sarnıç Mahallesi

Söğütlü Mahallesi

Yayla Mahallesi

Yukarıkaraköy Mahallesi

Yukarıkonak Mahallesi

Yukarıyurtçu Mahallesi

2021 yılı verilerine göre, Sarayköy ilçesinin toplam nüfusu 46.956'dır. Bu nüfusun yaklaşık %50'si kadın, %50'si erkektir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA NASIL KALIR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

İKİNCİ TURDA SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.







