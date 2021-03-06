Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Heyecan Dorukta!

Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı bugün oynanacak. Heyecanla maç saati ve yayınını bekleyen taraflarlar maçın hangi kanalda oynanacağını merak ediyor. 2020/21 Süper Lig sezonunda attığı gollerin en büyük bölümünü ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde kaydeden takım Yeni Malatyaspor. Denizlispor'un Yeni Malatyaspor'a attığı üç Süper Lig golünün ikisinde Hugo Rodallega'nın doğrudan katkısı var. Peki, Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda

Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasındaki mücadele canlı olarak beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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DENİZLİSPOR’UN AÇIKLAMASI

eni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladığını açıklayan Denizlispor, şu ifaderleri kullandı:

“Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, teknik direktörümüz Hakan Kutlu yönetimindeki idman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6’ya 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam saha taktik çalışması ile sona erdi.

Tedavileri sona eren Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart gören Angelo Sagal, kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

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Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekibimizde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yukatel Denizlisporumuz ile Yeni Malatyaspor arasında yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Arda Kardeşler olacak.”

DENİZLİSPOR KADRO DURUMU

Angelo Sagal

Sarı Kart Cezalısı

Özgür Çek

Adale Problemi

Ahmed Yasin

Ön Çapraz Bağı Yırtık

Mustafa Yumlu

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Şüpheli

Recep Niyaz

Şüpheli

Veton Tusha

Şüpheli

MALATYASPOR KADRO DURUMU

Olcay Şahan

Şüpheli