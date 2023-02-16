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Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesi yenilendi

Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan, bir yandan da ihtiyaç tespiti yapan Kızılay, talep edilen malzemelerin listesini yeniledi. Depremzedeler, barınma ihtiyacının yanı sıra temel insani yardım malzemelerine de ihtiyaç duyuyor. Bunların başında da dayanıklı gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri geliyor. Yardımların daha sağlıklı ulaşabilmesi için bölgeye gönderilecek bağışlar konusunda Kızılay ve diğer STK’lar ile birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor. Peki deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler neler? İşte detaylar.

14:41 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler neler?

Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler neler?

Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de çalışma yürüten ekiplere beslenme başta olmak üzere çeşitli destek hizmetleri veren Kızılay, afet bölgesinde yeni bir aşamaya doğru evrilen hayata ilişkin olarak ihtiyaç listelerini yeniledi.

DEPREM BÖLGESİNDE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER NELER?

Afetlerde Beslenme Platformunu koordine eden Kızılay, sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli olan köpük tabak, plastik çatal kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirledi. Ayrıca salça ve sıvı yağ da yemek yapımında en çok tüketilen malzemelerden. Ulaşımı olmayan köylere helikopterlerle gıda kolisi ulaştıran ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor.

Giyim ve hijyen malzemelerine de çok ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay, özellikle depremzedeleri sıcak tutacak eşofman, pijama, ayakkabı, çorap, mont/kaban ve günlük kıyafet bağışlarına dikkat çekti. Sabun, şampuan, diş fırçası ve macunu, tıraş bıçağı, tırnak makası, ıslak mendil, hijyenik ped, cımbız, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, deterjan gibi ürünlerin yer aldığı Hijyen paketi ve Aile hijyen setlerini listeye eklendi.

Bebek ve çocukların afetin olumsuz şartlarından etkilenmelerini önlemek amacıyla bebek bezi, mama, biberon, ve oyuncak gibi malzemeler için hayırsever vatandaşlar (firmalar) Kızılay’ın bağış kanallarına yönelebilirler.




#deprem
#Kahramanmaraş
#Kızılay
#AFAD
#malzeme
1 saat önce
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Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesi yenilendi
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