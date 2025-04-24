Deprem sonrası MEB'den açıklama: 2025 İOKBS Bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte resmi duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2025-İOKBS Bursluluk sınavı tarihi için net açıklama geldi. Özellikle İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından öğrenciler ile veliler sınavın ertelenme durumu hakkındaki bilgileri sorgulamaya başladı. MEB ise konuyla ilgili net açıklama yaparak sınavın ertelenmediğini duyurdu. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, dün merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)', 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ
Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak. Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak. Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.
GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
SINIFLARA GÖRE SORU SAYILARI
Türkçe 20
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi) 20
Türk Dili ve Edebiyatı 20
Matematik 20
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi) 20
BURSLULUK SINAVI SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ
Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler
saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.