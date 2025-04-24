Deprem sonrası MEB'den açıklama: 2025 İOKBS Bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte resmi duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.





MEB'den yapılan yazılı açıklamada, dün merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)', 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.





BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

Bursluluk sınav yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.





Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak. Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak. Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.





GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK





Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.





SINIFLARA GÖRE SORU SAYILARI

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Türkçe 20

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi) 20

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 20

Matematik 20

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi) 20





BURSLULUK SINAVI SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ

Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler



