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Deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

6 Şubat depremleri nedeniyle kendisi veya ailesi Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte 17 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de alınan kararın ayrıntıları...

09:17 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Resmi Gazete

Resmi Gazete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. Ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Ailesi veya kendisi Gazze’de ikamet eden öğrencilerin öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak

Söz konusu karara göre ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.


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#öğrenim ücretleri
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