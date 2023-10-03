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Derbiler ne zaman? 2023-2024 Derbi maç takvimi

Süper Lig'de derbi takvimi belli oldu. 2023-2024 yılında Trendyol Süper Lig'de yeni dönemin başlaması ile futbolseverler derbi maçlarının tarihlerini araştırıyor. 2023-2024 Derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor 20223-2024 derbi maç tarihleri, Trendyol Süper Lig'de fikstür, puan durumu ve gol krallıkları ile ilgili detaylar haberimizde..

16:05 . 3/10/2023 вторник
Yeni Şafak
derbi

derbi

2023-2024 sezonunda ilk üç hafta oynanacak karşılaşmaların tarihleri Türk Futbol Federasyonu TFF tarafından duyuruldu. Bu kapsamda "2023 derbi maçları ne zaman?" sorusu da yanıt buldu. İşte 2023 derbi takvimi...

2023 DERBİ HAFTALARI

Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta

Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta

Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta

Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta

2023-2024 TRENDYOL SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 5 - 18. hafta müsabakalarına ilişkin maç programını açıkladı.

Derbi maçların programı şöyle:

5. hafta
17 Eylül Pazar

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta
21 Ekim Cumartesi

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta
4 Kasım Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15. hafta
9 Aralık Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

18. hafta
24 Aralık Pazar

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray






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