derbi
2023-2024 sezonunda ilk üç hafta oynanacak karşılaşmaların tarihleri Türk Futbol Federasyonu TFF tarafından duyuruldu. Bu kapsamda "2023 derbi maçları ne zaman?" sorusu da yanıt buldu. İşte 2023 derbi takvimi...
2023 DERBİ HAFTALARI
Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta
Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta
Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta
2023-2024 TRENDYOL SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 5 - 18. hafta müsabakalarına ilişkin maç programını açıkladı.
Derbi maçların programı şöyle:
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray