DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS sınavı bu yıl hangi tarihte yapılacak 2025?

​2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ekranı henüz açılmadı. ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre, DGS başvuruları 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 olarak belirlenmiş. Sınav ise 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek .