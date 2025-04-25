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DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS sınavı bu yıl hangi tarihte yapılacak 2025?

DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS sınavı bu yıl hangi tarihte yapılacak 2025?

12:4325/04/2025, Cuma
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DGS başvuruları ne zaman?
DGS başvuruları ne zaman?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri açıklandı. Önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, başvurularını 21 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Sınav ise 20 Temmuz 2025’te gerçekleşecek.

​2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ekranı henüz açılmadı. ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre, DGS başvuruları 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 olarak belirlenmiş. Sınav ise 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek .

DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek alınacak. DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

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