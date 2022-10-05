DGS ek tercihleri için son gün ne zaman?

İlk adımda üniversiteye yerleşemeyen adaylar ÖSYM ile DGS ek tercihlerinin 4 Ekim'den itibaren yapmaya başladı. DGS ek tercih kılavuzu ile erişilmesi beklenen boş kontenjanlar ve tercih bilgisi için adaylar sorgulamalarına devam ediyor. Peki, DGS ek tercih ne sona erecek?

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri 4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak.

DGS EK TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

DGS ek tercih işlemleri 10 Ekim'de sona erecek.

DGS EK TERCİH NERDEN YAPILACAK?

DGS ek tercih başvuruları 10 Ekim saat 23:59'a kadar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Adaylar yayımlanan DGS tercih kılavuzunda yer alan taban puanları ve kontenjan sayılarını inceledikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

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DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ ÖSYM ADRESİNDEN YAPILACAK

DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları yayınlandı.

2022 DGS TABAN PUAN VE KONTENJANLAR