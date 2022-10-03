KPSS önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS önlisans sınavının yaklaşmasıyla birlikte sınav yerleri merak edildi. 2022-KPSS Önlisans sınavı Ekim'in 9'unda gerçekleşecek. Adaylar, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alabilecekler. Peki KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama...

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. 09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

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Adaylar, KPSS önlisans giriş belgesine T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. KPSS önlisans giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

Adaylar internetten edinecekleri KPSS Önlisans Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. KPSS önlisans sınav yerlerini belirten belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, sınava giriş belgesinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.