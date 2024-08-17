"DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, gözler bir yandan da ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan DGS sonuçları için yeni tarih merak ediliyor. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?