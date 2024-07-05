DGS SONUÇ TAKVİMİ 2024: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?

"DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın geride kalması ile şimdi de sonuç açıklanma tarihi gündeme geldi. 300 binden fazla adayın başvurduğu sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?