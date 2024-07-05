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DGS SONUÇ TAKVİMİ 2024: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?

" DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geçtiğimiz hafta organize edildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi de sonuç tarihine odaklandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?

16:31 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
DGS sonuç takvimi 2024
DGS sonuç takvimi 2024

"DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın geride kalması ile şimdi de sonuç açıklanma tarihi gündeme geldi. 300 binden fazla adayın başvurduğu sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?

SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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